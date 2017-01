scanzonato, irriverente ma dotato di pura classe cristallina, estroso, geniale, a volte irritante.che finalmente riabbraccia il Belpaese, non più nei rossoneri, ma nel Genoa.E - Calciatore e uomo senza mezze misure, nella sua carriera ha già militato in Francia (è cresciuto nel settore giovanile del), Inghilterra), Italia appunto () e Portogallo (). Cresciuto a Berre-l'Étang, in Costa Azzurra, dove la famiglia si è trasferita quando aveva appena 9 mesi, , dovuti ad alcuni suoi comportamenti non proprio ineccepibili. Il suo motto:". Non ha sbagliato nel suo esordio con la maglia del Milan, quando stupì tutti,"Non sono un bambino, ho giocato nel Milan e in Champions League". Non accetta di essere considerato una riserva o un rincalzo, è più forte di lui: preferisce giocare titolare in un club meno ambizioso, ma fiutare l'odore del campo., tanto da imitarlo ovunque sia andato. La sua non è stata un'infanzia tranquilla:: una volta, durante un match col Qpr, venne sostituito al 45esimo e si arrabbiò talmente tanto che abbandonò lo stadio in pullman per andare a bere in un pub con degli amici. Alcuni tifosi lo immortalarono e il club si infuriò. Oppure, quand'era in Nazionale col Marocco lasciò il ritiro prendendo il primo treno per Marsiglia, scomparendo per due giorni.i tifosi del Diavolo lo ricordano con affetto, non solo per le 14 presenze e i 4 gol realizzati nel 2014., tanto che una volta celebrò un gol al West Ham con la scritta I love Allah e si rifiutò di giocare contro la nazionale israeliana, quando era nell'Under 21. Testa calda, tanto che arrivò a litigare persino con Joey Barton, oltre che con alcuni dei suoi allenatori.: segue Cassano, ammira Balotelli ed è amico di Briatore, ma soprattutto, che sono pronti a lottare per accaparrarselo all'asta di riparazione.@AleDigio89