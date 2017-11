Il Perugia non sta attraversando un periodo positivo, ma c'è chi comunque si sta mettendo in mostra in maglia biancorossa. Si tratta di Santiago Colombatto, 20enne centrocampista italo-argentino arrivato in prestito dal Cagliari. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione dei francesi del Saint Etienne che già la scorsa estate avevano fatto un primo sondaggio ed erano pronti a presentare un'offerta a gennaio. Ma dalle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it è emerso che il club sardo non ha alcuna intenzione di privarsi del giovane talento: salvo sorprese terminerà la sua stagione in Umbria e poi farà ritorno in rossoblu. La prossima estate verrà poi valutato il suo futuro: a Cagliari sono sicuri di avere in mano il nuovo Verratti e sperano che si possa scatenare un'asta per Colombatto.