Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Sassuolo ha scelto Christian Bucchi come nuovo allenatore al posto di Eusebio Di Francesco. La notizia non ha ancora i crismi dell'ufficialità, che arriverà soltanto quando la Roma avrà comunicato a sua volta la nomina del successore di Luciano Spalletti. Bucchi è reduce da una bella annata alla guida del Perugia, chiusa al quarto posto e con la qualificazione ai playoff.



Il club umbro si è premurato a sua volta, scegliendo come suo sostituto l'ex centrocampista del Milan Federico Giunti, che ne aveva preso il posto anche in Lega Pro alla guida della Maceratese. In questo gioco di incastri, la Roma attende soltanto il momento giusto per ufficializzare Di Francesco per la propria panchina, dopo una serie di incontri col Sassuolo per limare la clausola rescissoria di 3 milioni di euro presente nel suo contratto.