Il Sassuolo si affida ai suoi due mancini, Domenico Berardi e Matteo Politano, per provare a uscire dall'Allianz Stadium con almeno un punto in tasca oggi pomeriggio. I due sono accomunati da quello che poteva essere, ma non è stato, con la maglia della Juventus. Come ricorda l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Berardi ha rifiutato i bianconeri, probabilmente per il proprio tifo per l'Inter o per la scarsa voglia di competere in una grande squadra. Politano, invece, è stato "chiesto" dai vertici bianconeri ai neroverdi nella scorsa finestra di mercato, ma senza particolare insistenza e senza chiudere il colpo.