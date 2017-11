Grazie al gol di Diafra Sakho e all'autorete di Thamsanqa Mkhize, il Senegal vince 2-0 in Sudafrica e chiude al primo posto il girone D qualificandosi per il Mondiale di Russia 2018. In campo il difensore Koulibaly del Napoli e l'attaccante del Torino, Niang. Quest'ultimo ha soffiato il posto all'ex laziale Keita, rimasto in panchina.



SQUADRE QUALIFICATE (sorteggio dei gironi il 1° dicembre):

Europa: Russia (nazione ospitante), Belgio, Inghilterra, Francia, Germania, Islanda, Polonia, Portogallo, Serbia, Spagna.

Sudamerica: Brasile, Uruguay, Argentina, Colombia.

Centro-Nord America: Messico, Costa Rica, Panama.

Asia: Iran, Giappone, Corea del Sud, Arabia Saudita.

Africa: Nigeria, Egitto, Senegal (più le vincitrici degli altri 2 gironi).



PLAYOFF (andata 9-11 ritorno 12-14 novembre):

Croazia-Grecia 4-1

Irlanda del Nord-Svizzera 0-1

Svezia-Italia

Danimarca-Irlanda

Nuova Zelanda-Perù

Honduras-Australia