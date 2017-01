Badelj dalle belle ciglia, tutti lo vogliono ma nessuno...fa pervenire un'offerta ufficiale alla Fiorentina. Per settimane si è parlato di interessamenti di Milan, Inter e Roma, ma senza che questi sfociassero in qualcosa di più concreto. Un silenzio è calato intorno al centrocampista croato, ma il procuratore sta cercando una soluzione per portarlo via da Firenze.



Il club viola nel frattempo nicchia ed è certo il fatto che resterà ancorato alla propria richiesta economica di 12 milioni di euro per il cartellino del giocatore che, lo ricordiamo, ha un contratto in scadenza nel giugno 2017.