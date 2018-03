L’Inter pone la basi per il futuro e lo fa programmando il mercato, con il fine di rinforzare una struttura che ha delle lacune ma che può sicuramente partire da alcuni punti fermi. Il fair play finanziario e i diktat imposti da Pechino hanno indubbiamente rallentato il processo di crescita previsto da Suning, ma Piero Ausilio e Walter Sabatini hanno saputo districarsi bene tra le difficoltà incrociate sul percorso, pescando elementi di indiscutibile valore.

Con l’operazione Caprari, girato alla Sampdoria per 15 Milioni,. Per averlo, oltre al cartellino di Caprari, la società di corso Vittorio Emanuele ha corrisposto a Ferrero un assegno da 10 milioni di euro.Il portoghese (che era seguito anche dalla Juventus) è stato inserito nell’ambito dell’operazione che ha condotto Kondogbia al Valencia. Con Joao Cancelo e Milan Skriniar, l’Inter ha sistemato 2/4 della futura difesa.sembrano ormai ben indirizzate. Se tutti i pezzi del puzzle si incastreranno a dovere, l’Inter potrà contare su un pacchetto arretrato che in Italia farebbe invidia a molte società.I nerazzurri, però, non pensano solo alla difesa equello che oggi è il talento più chiacchierato del Sudamerica:. Tra preaccordi con l’Atletico Madrid e tentativi in extremis del Borussia Dortmund, l’hanno spuntata i nerazzurri, che adesso attendono solo le visite mediche per poter annunciare un colpo ormai definito in ogni dettaglio., dove gli uomini mercato dell’Inter stanno sondando diversi profili interessanti.per il centrocampo, mentreche il Mondiale potrebbe mettere in vetrina risvegliando l’interesse di qualche altro club.