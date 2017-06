Castel Volturno è il luogo che ospita il centro sportivo del Napoli, eppure al momento si trova al centro di una polemica mossa dai tifosi partenopei. Il motivo? Il sindaco della città, Dimitri Russo, tifa Juventus e sul suo profilo Facebook continua a postare immagini riferite al club di Torino, compreso un cartellone con il nome della città, rigorosamente a strisce bianconere.



Come spiega Il Mattino, la questione ha diviso i cittadini, e se da una parte vi sono poche persone a favore della libertà di esprimere la propria fede calcistica, dall'altra c'è la maggioranza, che è rigorosamente schierata contro chi non tifi Napoli, e si è giunti anche alla presa di posizione da parte di alcuni partiti politici.



Il Sindaco continua però per la sua strada, e ha definito: "ipocriti e imbecilli quelli che criticano la scelta di appoggiare un manifesto con cui i tifosi juventini di Castelvolturno in modo pacifico e legale palesano la propria gioia".