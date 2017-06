13.40 PRANZO DI LAVORO - Ausilio, Simonian e Corvino stanno in questo momento pranzando assieme: pranzo di lavoro, si continua a parlare .



13.05 SIMONIAN PROPONE UN GIOVANE - Marcelo Simonian, agente di Javier Pastore ed Ever Banega, è a Milano non solo per trattare il futuro dei suoi assistiti, ma anche per proporre il giovane talento del Danubio Joaquín Ardaiz, 18enne attaccante uruguaiano che in patria hanno già soprannominato il "nuovo Suarez". Simonian, in questo caso, funge da intermediario, ed è pronto a proporlo anche in Germania e in Francia: il problema è il passaporto da extracomunitario.



12.40 ARRIVA AUSILIO - Piero Ausilio, ds dell'Inter, è arrivato al Principe di Savoia per parlare anche del futuro di Banega.



Dopo una sola stagione in Serie A, le strade di Ever Banega e dell’Inter potrebbero dividersi. Il club di corso Vittorio Emanuele non intende puntare sul calciatore argentino e anche Luciano Spalletti ha aperto alla cessione del calciatore argentino. Ecco perché in questo momento è in corso un incontro tra Marcelo Simonian, agente del calciatore e Piero Ausilio, per discutere del futuro di Ever Banega.



LE RICHIESTE - Banega è arrivato all'Inter a zero proprio dal Siviglia, che per questo non vorrebbe spendere per riprenderlo e chiede quindi una cessione in prestito. L'Inter, dal canto suo, vuole invece monetizzare con la cessione del Tanguito. La trattativa per questo si preannuncia complicata.



SIMONIAN APRE AL RITORNO - Marcelo Simonian ha espressamente aperto le porte al ritorno in Spagna: "Il Siviglia è la sua casa", le parole riportate da Marca e rilasciate prima dell'inizio del colloquio con gli uomini mercato nerazzurri.