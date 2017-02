È l'Uruguay il campione del torneo Sudamericano Sub20 (foto da Twitter @conmebol). Nella sfida decisiva per la vittoria, giocata a Quito, la Celeste ha battuto l'Ecuador. Decisiva una doppietta nella prima mezzora di Joaquin Ardaiz, attaccante classe '99 di proprietà del Danubio. I padroni di casa hanno accorciato le distanze nella ripresa, grazie al gol di Lino, ma non sono andati oltre l'1-2. Ottava vittoria nella competizione per l'Uruguay, che bissa così il successo del 2015.



DA BENTANCUR A CABEZAS - In campo, per tutti i 90 minuti, Rodrigo Bentancur, la stellina del Boca Juniors che nei prossimi giorni sarà a Torino per sostenere le visite mediche e sistemare gli ultimi dettagli prima del suo passaggio alla Juventus, che avverrà la prossima estate. Non è riuscito a completare l'impresa invece Bryan Cabezas, talento dell'Ecuador e dell'Atalanta, che aveva guidato con i suoi gol il Tricolor nel Sub20, che è stato sostituito a inizio secondo tempo.