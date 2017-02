in questa sessione di mercato. Mentre i cugini interisti gongolano per aver acquistato il cartellino di, noi milanisti siamo rimasti a guardare. A parte lo spagnoloche è ancora un calciatore misterioso, non mi pare che il Milan abbia pensato di rinforzarsi a dovere. Non penso, infatti, che l'arrivo diper il reparto difensivo (ammesso che venga trovato l'accordo economico) potrà rivelarsi un grande affare per il Milan. Chiedo a tale proposito:E' vero che arriva da svincolato, ma se ci sono questi dubbi sulla sua forma fisica che senso ha questo "rinforzo"? E poiE neppure quelli del Trabzonspor (come è possibile che Caceres in Turchia non abbia superato le visite mediche e, qui, a Milano invece sì?).Rossonero '85Caro Rossonero '85, rispondo alle domande tecniche, lasciando ai commenti degli utenti la libertà di disquisire sulla convenienza tecnica o meno per il Milan di ingaggiare Martin Caceres.Quanto alla durata del contratto, rispondo che, che non sembrerebbe ancora trovare un punto d'incontro tra le parti. Ma allora sorge un dubbio:Per scrivere all'avvocato Cataliotti utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su www.footballworkshop.it