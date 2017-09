Il Torino è vicino all'avere il suo quartier generale per le formazioni del Settore giovanile. Questa mattina, negli uffici della Circoscrizione 2, sono state poste le prime firme per la concessione del centro sportivo Robaldo.



Circa un anno e mezzo (era il marzo 2016) fa la società granata si era aggiudicato il bando per aver l'impianto (che comprende cinque campi da calcio) ma l'iter burocratico si era interrotto a causa del cambio di amministrazione alla guida della città di Torino (quando il Toro ha vinto il bando il sindaco era ancora Piero Fassino, mentre dalla primavera del 2016 si è insediata Chiara Appendino) e per alcuni problemi inerenti l'IVA sui lavori di ristrutturazione. Questa mattina, finalmente, Comune e Torino hanno firmato i primi documenti dell'iter di concessione dell'impianto: se ora tutto procederà senza intoppi fra un paio di mesi potranno iniziare i lavori di restauro e fra circa un anno le formazioni giovanili del Torino, dalla Primavera ai Pulcini, potranno allenarsi nel loro nuovo quartier generale.



"Questa mattina abbiamo firmato la concessione del centro sportivo Robaldo che noi ricostruiremo per fare un centro sportivo per le giovanili con cinque campi di allenamento in cui possano allenarsi tutte le squadre, dalla Primavera ai Pulcini – ha dichiarato un soddisfatto Cairo ai microfoni di Sky – È un qualcosa che il Toro non ha mai avuto in passato e che per noi è importantissimo. Nel giro di un paio di mesi potremmo iniziare con i lavori, voglio sperare che nel giro di un anno tutto sia fatto, metteremo pressioni affinché le cose vengano fatte in tempi veloci perché il Robaldo può dare qualche vantaggio al Settore giovanile e quindi voglio averlo il più presto possibile”