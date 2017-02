Dieci gol segnati in quattordici partite giocate, quattro convocazioni da parte di Sinisa Mihajlovic e altrettante panchine in serie A: sono questi i numeri di Manuel De Luca in questo inizio di stagione. Numeri che hanno fatto in modo che sul centravanti della Primavera del Torino posasse i propri occhi il Werder Brema, i granata non vogliono però privarsi del proprio baby attaccante e, per questo motivo, lo hanno blindato rinnovandogli il contratto, precedentemente in scadenza nel 2018, fino al 2021.