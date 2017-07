Dopo aver quasi sistemato la questione centrocampista con l'ormai prossimo acquisto Donsah dal Bologna, il Torino ora vuole sistemare anche quella riguardante il difensore centrale che ancora manca a Sinisa Mihajlovic. L'obiettivo principale in casa granata è sempre uno: Gabriel Paletta.



Il difensore del Milan nelle scorse settimane sembrava essere ad un passo dal trasferirsi sotto la Mole, ma la trattativa si è poi arenata per due motivi: da una parta la volontà del Torinio di acquistare gratuitamente l'italo-argentino, nonostante sia legata contrattualmente con il Milan per un'altra stagione, dall'altra parte per l'inserimento del Valencia nella trattativa. Urbano Cairo non ha però ancora perso le speranze di riuscire ad acquistare Paletta ed ha infatti pronta una nuova offerta per cercare di consegnarlo al proprio allenatore.