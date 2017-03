Amato Ciciretti: secondo quanto riportato da Tuttosport, è questo il nome nuovo sull'agenda del ds del Torino Gianluca Petrachi. La società granata starebbe infatti valutando l'acquisto del 23enne attaccante esterno (ideale quindi per il 4-3-3 di Mihajlovic) che in questa stagione, con la maglia del Benevento, si sta rivelando uno dei migliori giocatori del campionato di serie B. Non è un caso che Ciciretti sia stato anche convocato dal ct Ventura per lo stage con la nazionale Azzurra dello scorso novembre.