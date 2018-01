C'è anche il nome di Lucas Ocampos nell'elenco dei sogni di mercato del Torino. Secondo quanto riferito nell'edizione odierna di Tuttosport, l'attaccante argentino, che nella scorsa stagione ha vestito le maglie di Genoa e Milan, è uno degli obiettivi di mercato della società granata per la prossima stagione.



Ocampos non essendo in possesso del passaporto comunitario e giocando all'estero (milita nel campionato francese con la maglia dell'Olympique Marsiglia) non può essere tesserato in questa sessione di mercato (il Torino ha già occupato in estate entrambi gli slot a disposizione per l'acquisto di calciatori extracomunitari con gli ingaggi di Milinkovic-Savic e Lyanco), per questo motivo Cairo e Petrachi proveranno ad acquistarlo in estate.