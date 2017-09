Manca meno di una settimana al 194° derby della Mole, il primo senza Eugenio Bersellini. L'ex allenatore granata è scomparso ieri all'età di 81 anni e prima della partita contro la Sampdoria il Torino e i suoi tifosi gli hanno dedicato un lungo applauso. Sulla panchina granata Bersellini è rimasto seduto solamente due anni (dal 1982 al 1984), un tempo che gli è però stato sufficiente per scrivere una delle pagine più incredibili della storia del Toro: è stato il tecnico del celebre derby del 3-2.



Quella stracittadina non la ricordano solamente i tifosi granata, ma anche quelli bianconeri. Era il 27 marzo del 1983, una Juventus imbottita di campioni nel primo tempo passò in vantaggio con Rossi e al 65' raddoppiò con Platini. La squadra bianconera sembrava navigare a vele spiegate verso la vittoria ma dal 71' al 74', in tre minuti e quaranta secondi, al Comunale accadde l'incredibile: in rapida successione Dossena, Bonesso e Torrisi infilarono Zoff e il Torino ribaltò il risultato senza mai lasciare il tempo di reagire alla Juventus dopo ogni gol subito.