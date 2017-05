Alla fine del campionato 2016/2017 mancano ancora quattro partite ma già da alcune settimane in casa Torino si pensa alla prossima stagione. Nelle ultime gare Sinisa Mihajlovic ha anche abbandonato il 4-3-3 per sperimentare il 4-2-3-1, modulo che, oltre a permette ad Adem Ljajic di giocare in una posizione più centrale e di esprimere al meglio le proprie qualità, il tecnico granata ha intenzione di utilizzare con continuità l'anno prossimo. In quest'ottica la società granata si sta guardando intorno per cercare trequartisti o ali da acquistare nella prossima sessione di mercato: tra i giocatori che più allettano la fantasia del presidente Cairo c'è Federico Chiesa, rivelazione di questo campionato (il suo primo da professionista) in cui ha collezionato finora ventiquattro presenze e tre gol, senza considerare quelle in Europa League.



FIORENTINA DA CONVINCERE - Il numero uno della società granata al momento non sembra intenzionato a riscattare dalla Roma Juan Manuel Iturbe, il paraguaiano potrebbe restare solamente se la società capitolina accettasse la proposta di rinnovare il prestito, e ha individuato in Chiesa l'ideale sostituto. Convincere la Fiorentina a cedere il proprio gioiellino è però tutt'altro che semplice: la società viola non sembra al momento intenzionata a privarsi del proprio giovane esterno destro a cui, lo scorso gennaio, ha anche rinnovato il contratto fino al 2021. Cairo resta però alla finestra, consapevole del fatto che nel calciomercato tutto può cambiare in breve tempo e mantiene viva la speranza di poter vedere giocare Federico Chiesa con la maglia del suo Torino.