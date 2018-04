#ricordi #troppoaltolui #IBRACADABRA Un post condiviso da Nicola Rauti (@nicolarauti) in data: Dic 16, 2014 at 5:04 PST

La squadra allenata da Federicosi è imposta sia all'andata al Filadelfia, sia al ritorno a San Siro contro il Milan e ha riportato in granata un trofeo che mancava da 19 anni. Fra i protagonisti indiscussi del doppio confronto è stato sicuramente, attaccante, autore del lancio a tutto campo che ha portato al gol di Butic e che ha poi siglato subito dopo il 2-0 che ha di fatto consegnato, già nella gara d'andata, la coppa al Torino.Attaccantenato a Legnano in provincia di Milano inizia subito a giocare a calcio e da bambino si avvicina molto al mondo. Fa provini e gioca qualche partita in nerazzurro e viene anche scelto per accompagnare la prima squadra a San Siro nel 2008 quando (come lui stesso ha postato sul proprio profilo Instagram) accompagna in campo la stella di quella squadra,Rauti segna gol a raffica, viene notato dal Novara che lo preleva e poi nel 2015 passa al Torino.Fisico ben strutturato anche se non supera il metro e 80 di altezza,In stagione Coppitelli lo ha spesso schierato o lungo gli esterni, data la presenza di Butic e Millico, o sulla trequarti, ma in 30 presenze ha comunque collezionato 8 gol e 1 assist, numeri leggermente inferiori ai 17 gol segnati nell'annata precendente negli allievi nazionali. Destro naturale, ha gamba per attaccare la profondità e piede per gestire e lavorare palloni scomodi. Scomodando un paragone illustre, ricorda molto il primovisto proprio a Torino con Ventura.Nel suo percorso di crescita c'è stata però un momento no: 7 mesi di stop per la frattura della tibia ai tempi dei Giovanissimi Nazionali. Un infortunio serio, ma che ha cambiato il modo di approcciare il calcio di Rauti che da quel momento ha iniziato a studiare a fondo gli avversari (lo fa ancora prima di ogni gara) e a cercare di migliorare gli errori compiuti in campo (anche in questo caso rivedendo i video delle sue partite).una prodezza che Rauti si porta dietro fin da quando era piccolo, quando in tv vedeva e rivedeva il filmcercando di apprendere i segreti della rovesciata diCompirà 18 anni il prossimo 17 aprile e aspettando la maggiore età sogna anche il primo contratto da professionista con il Torino. Un accordo che secondo quanto appreso daè pronto e sarà siglato entro fine anno. Nel frattempo Rauti continua a fare la spola fra la Primavera e la prima squadra con cui ha disputato qualche amichevole grazie alla lungimiranza dell'ex tecnicoè un esempio importante e Rauti cerca quotidianamente di rubarne qualche segreto. Il sogno però rimane l'esordio in Serie A, e perchè no un ritorno in futuro in quella Inter soltanto sfiorata da bambino.