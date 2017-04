Secondo quanto riportato dalla redazione inglese di Sky Sport, il Torino ha mosso i primi passi con il Manchester City per ottenere il prestito del portiere inglese Joe Hart anche nella prossima stagione. Il numero 1 granata è in prestito secco in questa stagione ed è destinato a tornare ai Citizens a fine anno. Il presidente Cairo ha però proposto alla dirigenza del club inglese un rinnovo del prestito con opzione per il riscatto.