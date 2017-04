Joe Hart per un'altra stagione al Torino: è questo quello che sperano i dirigenti granata che, secondo quanto riportato da Tuttosport, hanno dato il via alla trattativa con il Manchester City per rinnovare il prestito del portiere inglese.

Troppo alte le richieste economiche del club inglese per il cartellino del giocatore, troppo oneroso il contratto del giocatore (guadagna oltre 4.5 milioni a stagione) per il tetto salariale granata: è così che i dirigente del Torino hanno chiesto al City di rinnovare il prestito di Hart alle stesse condizioni attuali (con il 70% dell'ingaggio pagato dagli inglesi) cercando di fare leva sul fatto che il portiere si sia trovato bene nel capoluogo piemontese.