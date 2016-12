Il mercato comincia a muoversi, in Italia come in Inghilterra. La Lazio sta lavorando sulle uscite, ma Sky Sport rilancia una possibilità inedita: il Tottenham sarebbe interessato al terzino sinistro biancoceleste Jordan Lukaku. L'ex Anderlecht ha trovato il campo in 6 occasioni, colpa anche di un brutto infortunio alla caviglia, gli Spurs lo avrebbero puntato per fare da alternativa a Rose e Davies. La suggestione è lanciata, anche se difficilmente Lukaku lascerà Roma se non in caso di una buona offerta.