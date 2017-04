Aveva iniziato la stagione da regista arretrato in un centrocampo a 5, l'ha proseguita alternandosi tra questa posizione, quella di mezzala e quella di trequartista e stasera a Napoli sarà schierato da rifinitore in appoggio a Higuain in un 4-2-3-1 che potrebbe presentare tanti protagonisti inattesi. Quello che resta è che Miralem Pjanic è sempre più un punto di riferimento e un giocatore insostituibile nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri, pronto a prendersi sulle spalle la responsabilità di guidare la squadra nella fase clou dell'annata.



GIOCA SEMPRE - Sono lontani i tempi in cui l'ex centrocampista della Roma faticava ad emergere soprattutto a livello di personalità nella mediana bianconera, normale eredità di un periodo di adattamento più lungo e difficoltoso del previsto e di una condizione atletica non ancora ottimale. Tra vari indisponibili e alcuni compagni preservati per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, sempre col Napoli, Pjanic sarà invece uno di quei giocatori ai quali la Juve si affiderà per imprimere una svolta decisiva alla stagione in campo italiano, prima della doppia attesissima sfida di Champions col Barcellona. Nelle ultime 10 di campionato, ha riposato soltanto in un'occasione, partendo da titolare in 7 occasioni.



REGALO DI COMPLEANNO - Insegue una grande prestazione il bosniaco contro i ragazzi di Sarri, magari confidando di ritrovare quel gol che manca dal derby dello scorso 11 dicembre e che sarebbe la maniera migliore per festeggiare il suo ventisettesimo compleanno. Lui il Napoli l'ha già colpito 3 volte in carriera, ma con la maglia della Roma, trovando in un'occasione anche una splendida doppietta all'Olimpico trasformando una punizione e un calcio di rigore. Questa sera, in un San Paolo bollente, potrebbe bastare molto meno, a patto che la Juve vinca. Chiamatelo Pjanic l'insostituibile.