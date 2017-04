L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la sconfitta dell'Inter e spiega come i nerazzurri abbiano giocato talmente male da far sembrare il Barcellona di Neymar quello che invece era il Crotone di Falcinelli.



"Come se Diego Falcinelli fosse nato a Mogi das Cruzes e non a Marsciano. Con quell’11 sulla schiena, imprendibile, sembrava Neymar e il Crotone tutto, in rossoblù, pareva il Barcellona. Miracolo dell’Inter che ha trasfigurato una squadra in zona B grazie a un’altra prestazione sciagurata, figlia di atteggiamenti sconcertanti. Invece di reagire alla brutta sconfitta con la Samp (davanti a 46.000 fedeli!), che ha compromesso l’ultima speranza Champions, ieri l’Inter è scesa in campo svampita come Brozovic sette giorni prima e si è svegliata solo dopo i due sberloni di Falcinelli. Per capirci, è come se un impiegato delle Poste leggesse la Gazzetta con i piedi sul tavolo per tutta la mattina e si mettesse a lavorare allo sportello solo dopo la pausa mensa. Troppe volte in questa stagione (e nelle precedenti) l’Inter ha steccato al momento della svolta per carenze d’anima, troppe volte ha dovuto sentire le spalle al muro per tirar fuori il meglio".