Il Viagra compie 20 anni. Il 27 marzo del 1998 l'ente governativo statunitense FDA (Food and Drug Administration, l'agenzia per gli alimenti e i medicinali) diede il via libera alla vendita della famosa pillola blu per curare la disfunzione erettile. Il farmaco fu scoperto per caso all'inizio degli anni Novanta, quando la Pfizer stava sperimentando un nuovo prodotto chiamato Sildenafil contro ipertensione e angina, che ebbe un inatteso effetto collaterale sugli uomini: l'erezione.



GROSSO AFFARE - Il successo del Viagra fu immediato con 150mila prescrizioni nelle prime due settimane negli USA: oggi sono circa 65 milioni nel mondo, nonostante sia il farmaco più falsificato al mondo. In Italia risultano 86 milioni di pillole blu vendute agli over quaranta nei primi 18 anni di commercializzazione. Dal 1998 al 2017 la Pfizer ha incassato ben 32,6 miliardi di dollari.



PALLONE GONFIATO - A volte il Viagra viene assunto anche dai calciatori, specialmente quando giocano in altura per favorire l'ossigenazione del sangue. Ad esempio esattamente un anno fa, il 28 marzo 2017, lo prese l'Argentina, sconfitta 2-0 ai 3600 metri di La Paz sul campo della Bolivia nelle qualificazioni mondiali. Tra i testimonial pubblicitari più famosi c'è il brasiliano Pelé: "Parlane col tuo medico, io lo farò!". L'ex portiere della Juventus e della Nazionale, Stefano Tacconi ha ammesso di averlo provato "una notte per curiosità", ospite di Maurizio Costanzo e Michele Santoro in tv. Ma lo show più memorabile sul piccolo schermo l'ha regalato il compianto giornalista sportivo Maurizio Mosca.



