Si parla molto del possibile approdo di Edy Reja a Firenze, al posto di Paulo Sousa, ed il suo storico vice Fabio Viviani ne ha parlato così a Radio Bruno: "È un allenatore che ha dimostrato di saper avere a che fare con tantissime situazioni diverse, è subentrato e ha allenato dall’inizio della stagione. La sua qualità è riconoscere immediatamente i valori della squadra che ha in mano e riesce a mettere a suo agio i calciatori che ha. Non è solo un salvatore di situazioni. È un uomo di grande intelligenza, non è che abbia dei dogmi fissi che impone ai suoi calciatori, valuta i calciatori a sua disposizione e li adatta. Se potrebbe far bene a Firenze? Secondo me sì, perché la sua storia lo dimostra. Sa subentrare anche in piazze e situazioni difficilissime".