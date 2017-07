Tante squadre di Serie B e Lega Pro seguono con interesse i giovani calciatori della Juventus. Tra queste anche il Vicenza, che incontra i bianconeri per parlare di Pietro Beruatto, terzino sinistro classe '98, e Oumar Toure, mediano suo coetaneo. Il nuovo direttore sportivo del Vicenza, Moreno Zocchi, ha parlato con Cherubini e Chiellini, facendo grandi passi avanti per ottenere il prestito dei due giovani talenti. I bianconeri hanno intenzione di aggregarli in prima squadra per la prima parte della preparazione, poi, con tutta probabilità, li lasceranno partire.