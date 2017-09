Serata da giocatori ma anche da ultras per Marco Benassi e Cristiano Biraghi. I due calciatori della Fiorentina, ospiti del "Viola Club KK Gli Ingestibili" per una serata insieme ai tifosi viola, si sono lasciati andare al lancio dei cori: "Grazie ragazzi"; ha intonato Biraghi battendo le mani, accompagnato da Benassi. Insomma, il momento che non ti aspetti: anche i calciatori, in fondo, sono sostenitori.