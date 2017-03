Importanti e autorevoli conferme giungono dagli Stati Uniti, nello specifico dal Wall Street Journal, circa il coinvolgimento del fondo Elliott nell'operazione che porterà all'acquisto del Milan entro il prossimo 14 aprile da parte dell'uomo d'affari cinese Yonghong Li.



Fonti finanziarie contattate dal WSJ riferiscono di un accordo sancito nella giornata di lunedì tra il fondo di proprietà di Paul Singer e la Rossoneri Lux, la società creata al posto di Sino Europe Sports dopo le limitazioni agli investimenti all'estero imposte dal governo cinese. Yonghong Li riceverà un finanziamento di 253 milioni di euro, di cui 180 saranno utilizzati per l'acquisto del Milan da Fininvest, mentre la parte restante servirà per saldare i debiti e per coprire le spese di gestione. Si apprende inoltre che il fondo Elliott avrebbe coinvolto nell'affare altri soggetti dei quali non ha voluto riferire l'identità.