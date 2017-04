Domenica alle 15 va in scena Palermo-Fiorentina con i viola che hanno la possibilità di tenere ancora aperta la lotta all’Europa League e vincendo possono anche condannare matematicamente i rosanero alla B. Ma non solo perché Palermo-Fiorentina è anche la partita dell’ex di Josip Ilicic che in rosanero si è presentato alla Serie A e proprio lì convinse i viola a investire la bellezza di 9 milioni di euro per acquistarlo, ma sarà una partita più strana del solito dello sloveno. Infatti Ilicic si appresta a salutare anche la Fiorentina in estate e quella tra Palermo e viola rischia di essere la partita del doppio ex per lui. Lo sloveno rientra nella lunga lista dei partenti di Pantaleo Corvino e per lui nel futuro c’è o l’Inghilterra o la Bundesliga, a seconda di porterà l’offerta migliore.