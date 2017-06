Sampdoria scatenata sul mercato: dopo aver praticamente chiuso l’acquisto di Ilicic (martedì le visite mediche e la firma), calano le azioni dell’olandese Snejder. Via libera per Murru (Cagliari) e Caprari (Inter, era al Pescara): per il primo ai sardi andrà in parziale contropartita Cigarini, mentre il secondo arriva nell’ambito dell’affare Skriniar. Regini invece non andrà al Cagliari.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina intanto insiste per il difensore centrale Diallo (Monaco) e studia le mosse finali per il trequartista Eysseric (Nizza) e Karamoh (Caen). Sullo sfondo Ardaiz (Danubio). In arrivo per la Primavera il centrocampista senegalese Amar Kasse, classe 1999.



Il Toro rilancia al Sassuolo l’offerta per Gian Marco Ferrari, la stagione scorsa in prestito al Crotone. Sempre dal Sassuolo potrebbe arrivare Falcinelli.

Il Sassuolo sprinta per Di Chiara (Perugia), i neroverdi offrono 4 milioni: vicina la fumata bianca, piace anche Marchizza (Roma) che poi andrà ad Avellino, mentre sono ufficiali i rinnovi di Pomini e Gazzola al 2018.

Il Cagliari ha chiesto Mandragora (Juve), segue Andreolli (Inter, ci sono anche Genoa e Chievo), Scaglia (Cittadella, c’è il Crotone) e sonda anche Antei (Sassuolo).