Quella che vorrebbe il trequartista della Fiorentina Josip Ilicic nel mirino del Siviglia è una notizia circolata nella giornata di ieri e ripresa oggi con forza dai quotidiani spagnoli. Estadio Deportivo in particolare fa il punto spiegando come in vista dell’estate il club di Nervion dovrà muoversi per un trequartista assecondando le richieste del tecnico Sampaoli, e in questo senso Ilicic, il cui contratto scadrà nel 2018, è uno dei nomi forti sul quale puntare.