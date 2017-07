Non ha perso le speranze il ds del Torino Gianluca Petrachi di portare Giannelli Imbula in granata. L'amichevole giocata ieri in Francia dalla squadra di Sinisa Mihajlovic è stata anche l'occasione per il dirigente di incontrare il padre-agente del centrocampista francese (nonché ex giocatore proprio del Guingamp).



Il principale nodo da sciogliere è legato alle alte pretese economiche dello Stoke City, squadra detentrice del cartellino del giocatore: gli inglesi per prendere il centrocampista dal Porto avevano speso 25 milioni di dollari, ora ne vorrebbe incassare almeno 15 per non realizzare una minusvalenza troppo grande. Petrachi spera di poter far leva sulla volontà del giocatore di voler cambiare squadra per far si che lo Stoke abbassi le pretese.