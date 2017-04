Massimo Filardi, ex difensore del Napoli e scopritore di Ciro Immobile, ha parlato a Radio Punto Zero dell'attaccante della Lazio: "Ho scoperto Immobile quando aveva 16 anni e giocava nel Sorrento, mi colpì la sua capacità di vedere la porta e la fame di arrivare. Doveva migliorare tecnicamente ed è cresciuto tanto negli anni successivi alla Juventus. Quest'estate è stato vicinissimo al Napoli, ho sentito il padre, mi ha confessato che Sarri gli aveva detto di tenersi pronto perché molto probabilmente il figlio avrebbe giocato negli azzurri. Poi non so cosa sia successo. Forse la società ha sopravvalutato Gabbiadini ed ha scelto di puntare su di lui. Ma Immobile sarebbe stato un affare. perché costava 8-9 milioni".