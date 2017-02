La Lazio ha bisogno dei gol di Immobile contro la Roma. Appuntamento fra due giorni, oggi lungo colloquio a bordocampo con il ds Tare a fine allenamento: il diesse gli ha suggerito come dovrà muoversi contro la Roma e i suoi difensori. Immobile sa come deve fare: come riporta il Messaggero ha messo Klose nel mirino, per entrare nel cuore dei tifosi della Lazio gli serve un gol nel derby.