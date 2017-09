L'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato a Premium Sport: “Questo è un campo difficilissimo, contro avversari che avevano tanta voglia di rivalsa per non aver cominciato bene la stagione, e noi abbiamo fatto bene. Per me non contano i gol e le statistiche: io penso a lavorare per fare bene assieme alla squadra. Stiamo andando alla grande e non vogliamo fermarci. Squadre unite come la nostra ne ho viste poche e questo spirito deve accompagnarci sempre, in partita come in allenamento. Questa è una Lazio importante che deve fare cose importanti, altrimenti sarebbe un peccato”