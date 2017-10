Ciro Immobile meglio di Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Radamel Falcao: una sentenza che pronunciata ad inizio stagione avrebbe suscitato risate a crepapelle non solo nei tifosi, ma anche negli addetti ai lavori. Nove giornate dopo l'inizio della Serie A, il re dei bomber europei è proprio lui, lo scugnizzo classe '90 di Torre Annunziata: tredici reti in nove gare, la media di 1.4 gol a partita. Meglio dei plurivincitori del Pallone d'Oro: Messi si è fermato a 11, Ronaldo addirittura a 1, in seguito alla squalifica che lo ha tagliato fuori per la prima parte del campionato.



RE D'EUROPA E GIUSTIZIERE DELLA JUVE - Ma anche sfogliando il resto della margherita, osservando gli altri campionati europei, il bilancio non cambia: in Inghilterra Harry Kane è fermo a 8 gol, in Germania Pierre Emerick Aubameyang ha segnato 10 reti, in Francia Falcao è a quota 13, ma con una partita disputata in più. Decisivo in tutte le partite dei biancocelesti, fondamentale per i 22 punti che hanno portato l'Aquila a tre lunghezze dalla vetta, occupata dal Napoli, a uno dall'Inter seconda e a pari della Juventus campione in carica, sconfitta in Supercoppa e in campionato grazie a due sue doppiette da ex. Insomma, un inizio di stagione da incorniciare, se si aggiungono anche le due reti realizzate in Europa League e il gol segnato con la Nazionale italiana a Israele. Immobile di nome, non certo di fatto: Ciro corre come un matto e segna sempre, in tutti i modi.



SOGNO SCUDETTO - Per questo ora la Lazio di Simone Inzaghi sogna lo scudetto. Lo stesso attaccante, dopo la vittoria contro il Cagliari, si è lasciato andare ai microfoni: "Quello che stiamo facendo è davvero incredibile. Scudetto? È facile sognare adesso, ma la squadra deve rimanere con i piedi per terra: quello che verrà di positivo, ce lo prenderemo. Se chiuderò la mia carriera qui? Posso dire di essere orgoglioso di indossare questa maglia fino al 2022.” Una promessa d'amore, da mantenere a suon di gol: Immobile come Chinaglia, i laziali sognano.



@AleDigio89