In casa Lazio è l'uomo del momento. Gol, prestazioni convincenti, Ciro Immobile ha conquistato tifosi e addetti ai lavori. Viene da una settimana di grazia, con la rete nel derby e la doppietta contro il Bologna. Ospite a Tiki Taka, è passato a parlare dalla sua carriera a Bielsa, passando per la stracittadina. Sul suo passato al Torino si è soffermato all'inizio dell'intervista: “Ho bei ricordi di Torino e dei tifosi. È bello giocare contro una società così gloriosa, molti dei loro giocatori sono dei miei amici in Nazionale”. Torino che che ora vuol dire Belotti, a 22 reti, e classifica dei marcatori: “Ci penso ed è bello vincerla. È stimolante. Ci sono tanti campioni ed è emozionante vincerla. Di Belotti prendere il colpo di testa, è il più forte nel fare questo gesto tecnico. Io di testa non sono bravissimo, anche se ieri l’ho fatto così”. Il derby è stata una gara importante: “É stato emozionante, segnare sotto la Nord è stata una cosa bellissima. Sarà un ricordo per tutta la mia vita. Il ritorno? Cercheremo di aspettare e ripartire. L’abbiamo preparata bene, sappiamo di avere un piccolo vantaggio ma come dice Spalletti è ancora tutto aperto”. Quanto c’è di Inzaghi nella stagione della Lazio? Lo svela Immobile: “C’è tanto di lui. Ha la giusta preparazione e grandi idee, poi noi siamo una squadra giovane che si mette a sua disposizione. Vogliamo crescere insieme. Ci dà i video degli avversari, ho visto quello di Oikonoimou prima del Bologna”. Un pensiero su Bielsa e una rivelazione di calciomercato: “Quando si parlava di lui, ancora non si parlava di me alla Lazio. Il mister Inzaghi ha scelto me nella sfida con Valencia”. Il sogno Champions è ancora aperto: “È bello. Al di la della Juventus, è tutto aperto nel campionato. Anche chi lo segue dall’estero lo fa con piacere. Roma o Napoli in difficoltà? Hanno tante partite, sono squadre attrezzate e sappiamo che non sarà semplice. Siamo giovani e spensierati”.