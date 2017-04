Domenica scorsa con la rotonda vittoria per 5-0 contro ilsi è aggiudicato il 44esimo titolo nazionale della sua storia. Vincendo per la settima stagione consecutiva. E' lo 'scudetto' numero 19 degli ultimi 21 anni. Tra i protagonisti dell'ennesima stagione vincente dei biancorossi ci sono stati l'ex interistache a 36 anni in terra greca può ancora dire la sua,ex bomber del, il tedescoche, seppur girando per mezza Europa, non ha mantenuto le aspettative da fenomeno,e infine c'è anche un pezzo d'Italia, si tratta del portiere, in prestito dalla, che ad inizio stagione ha deciso di accettare la sfida in un campionato estero.L'dalla stagione 1996/1997 al 2016/2017 non ha vinto il campionato solo in due occasioni nel 2009/2010 e nel 2003/2004 annate in cui ha vinto il. LAtene non vince dal 1994 mentre ildal 1985.Attenzione, non vogliamo paragonare, con tutto il rispetto, il campionato italiano con quello greco, ma la storia ci sta mostrando un dominio netto come mai era successo nel passato. Il gap tra lae le altre inseguitrici al momento sembra ampliarsi piuttosto che restringersi e.I punti di forza della vecchia signora sono: un mercato efficace, lo stadio di proprietà, un lavoro programmato e al momento ci sembra per diversi motivi l'unica società con un progetto vero e proprio.Noi amanti di calcio possiamo augurarci che vinca sempre il migliore, con la speranza, per lo meno, di vedere una lotta continua dalla prima all'ultima giornata. Ai nastri di partenza nelle ultime stagioni i bianconeri sono sempre partiti da favoriti ma si è avuta (almeno sulla carta) l'impressione che qualcuno potesse metterle i bastoni tra le ruote fino all'ultimo e inveceL'auspicio è dunque quello di vedere un campionato in grado di regalare emozioni fino a maggio, gli investimenti cinesi delle milanesi, lo stadio di proprietà della, e la possibilità dalla stagione 2018/2019 di poter contare su(e quindi più liquidità) sono gli ingredienti che potrebbero aiutare la Serie A rendendola più competitiva ,e finalmente tornare a vedere un campionato più equilibrato. Sembrano passati secoli dalle semifinali italiane di Champions, dal dominio degli anni '90 in coppa Uefa e dai campionati decisi negli ultimi novanta minuti. Anche qualche favola sportiva non guasterebbe al nostro movimento calcistico come ladegli anni '90, ildel 1970, ildel 1985 odelle stagioni d'oro.