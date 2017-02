Feliz de sentir outra vez a sensação de jogar futebol, porque não se joga futebol por dinheiro nem por fama..... futebol se joga se tu desfruta e o ama. #gooodcrazyinthahouse #finoalafine Una foto pubblicata da DanialvesD2 My Twitter (@danialves23) in data: 6 Feb 2017 alle ore 00:59 PST

Era il 27 novembre scorso quandosubì l'infortunio alla tibia che lo ha costretto a saltare oltre due mesi (esattamente 71 giorni) di attività con la Juve. Dal Genoa all'Inter, da una sonora sconfitta a una vittoria fondamentale per il titolo."Felice di aver provato un'altra volta la sensazione di giocare a calcio, perché non lo faccio per soldi o per la fama...a calcio si gioca per amore", ha scritto l'ex Barcellona sul proprio account Instagram.