Il Barcellona non si avvicina al doppio match di Champions League contro la Juventus nelle migliori condizioni ambientali. Il popolo blaugrana ha sonoramente fischiato Andre Gomes prima dell'inizio della partita di Liga contro il Valencia domenica scorsa suscitando lo sdegno di Piqué che ha ripreso i propri supporter: "Sono in totale disaccordo e mi da molto fastidio. La gente che fischia prima di cominciare a giocare può starsene a casa. Andre è arrivato da poco e questo atteggiamento nei suoi confronti non lo aiuta, così come non aiuta noi. Così facendo l'unica cosa che si ottiene è la sua umiliazione."



Come se non bastasse, poi, Neymar strizza l’occhio alla Premier. In una recente intervista al Sun ha dichiarato: Un giorno mi piacerebbe giocare in Inghilterra. Manchester United, Chelsea, Arsenal e Liverpool sono grandi squadre, qualsiasi calciatore, poi, vorrebbe essere allenato da Mourinho o Guardiola."



In casa Barça, insomma, c’è fermento e la Juve spera di poter approfittare anche di alcuni piccoli problemi ambientali per beffare i blaugrana nei quarti di Champions.