Higuain è sovrappeso. Higuain non si muove. Higuain è arrabbiato. Higuain quando le cose vanno male si deprime. C'è un fondo di verità in tutte queste affermazioni, che vanno per la maggiore in questo avvio di stagione. Ma ci sono anche altri motivi all'origine del periodo di crisi del centravanti argentino. Perché mentre lui resta fermo, intorno a lui la Juventus cambia. E cambia in un modo che al Pipita non fa bene.



A Higuain (e ai suoi gol) mancano cinque elementi:



1) gli assist di Dybala, che giustamente sfrutta il personale stato di grazia cercando la conclusione ogni volta che si trova in possesso della palla;



2) il gioco a due con Dani Alves, il compagno con il quale Gonzalo si trovava meglio in campo nella scorsa stagione (i due gol con il Monaco, ad esempio). "Ciao genio, è stato un piacere giocare con te", scrisse Higuain in estate, salutando il brasiliano;



3) i lanci di Bonucci e la sua capacità di mettere la palla sui piedi del centravanti da 40/50 metri di distanza;



4) gli assist di Pjanic, che gioca più lontano dalla porta rispetto alla scorsa stagione (il passagggio-gol contro il Chievo per ora è un'eccezione);



5) il mancato apporto, fino a questo momento, di Douglas Costa, acquistato appositamente per fornire assist alle punte: "Higuain segnerà 40 gol con i miei assist? E' un attaccante che mi piace tanto e spero di fargliene tanti", dichiarò il brasiliano nel giorno della sua presentazione in bianconero. Il numero 9 sta ancora aspettando.



la Juventus e Allegri devono aiutarlo di più, già a partire dai prossimi match con la Fiorentina e con il Torino (turnover permettendo).