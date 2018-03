Comunque andrà a finire quella di oggi sarà un'intera giornata di Serie A dedicata a Davide Astori. Una tre giorni di calcio giocato iniziata venerdì sera con Roma-Torino, proseguita con il derby di Verona e che si concluderà col big-match Inter-Napoli in cui l'ex capitano viola sarà al centro dei pensieri di tutti. E la gara del Franchi fra Fiorentina e Benevento sarà ovviamente il centro nevralgico delle celebrazioni con la stadio che sarà tutto esaurito e che ricorderà Astori durante l'arco di tutta la gara. Calciomercato.com sarà presente su tutti i campi con i suoi inviati e vi racconterà gli omaggi per lo scomparso capitano viola.



12.50 SI FERMA LA GARA AL MINUTO 13 - Al minuto 13 della sfida fra Fiorentina e Benevento i giocatori in campo si sono fermati per concedere un ulteriore minuto dedicato a Davide Astori. L'Intera curva Fiesole si è infine colorata di cartoncini viola che la scritta Davide 13



Al minuto 13 di Espanyol-Real Sociedad dagli spalti è partito un lungo e sonoro applauso in ricordo di Astori.Al termine del minuto di silenzio dalla curva Ferrovia e dalla Tribuna Maratona sono stati lasciati volare in cielo i palloncini viola e bianchi. Nel frattempo l'intero stadio ha intonato un coro per Astori.

Durante lo scambio dei gagliardetti e durante il minuto di raccoglimento, l'intero stadio Franchi è rimasto completamente in silnzio. La Fiorentina ha sorretto uno striscione con la scritta Ciao Davide.Lo speaker dello stadio Franchi, durante la lettura delle formazioni ufficiali ha aggiunto a quella della Fiorentina anche Davide Astori: "E con il numero 13, per sempre il nostro capitano, Davide Astori".

Giancarlo, club manager della Fiorentina, ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro il Benevento: ". Ci resta il sorriso di Davide, che ha insegnato molto ai compagni e alla società. Era un ragazzo magnifico, d'altri tempi. Si sono viste manifestazioni importanti in suo ricordo in tutto il mondo.. Sarà uno stimolo in più per costruire una squadra competitiva. Giusto ricominciare subito? Sì, anche per ricordare Davide nel modo migliore. La partita di oggi può smorzare questa tensione degli ultimi giorni. Il significato del risultato conta relativamente, ma può essere uno sfogo, anche per i giocatori".Queste, invece, le parole di Badelj a Sky Sport: ", per sempre. Scendere in campo oggi? Sono le prime cose che per forza dobbiamo fare per la prima volta senza di lui, com'è stato andare al centro sportivo senza di lui, andare in città senza di lui: sicuramente oggi sarà una partita speciale, che nessuno di noi dimenticherà mai. Sarà difficile, parecchio, ma la sua famiglia starà soffrendo più di noi. Il pubblico? Non c'è solo oggi: la gente di questa città ci ha fatto vedere che anima ha questa città, unita dopo ciò che è successo".Milan Badelj, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro il Benevento: "È stato Astori a far crescere questa squadra che era molto giovane.che lui aveva tracciato con i suoi valori".Due grandi striscioni sono esposti in tutto il Franchi. Recitano: "Ci sono uomini che non muoiono mai... Buon viaggio Capitano" e ancora: "Ci sono storie che verranno tramandate in eterno".

I calciatori della Fiorentina e del Benevento faranno il riscaldamento con una maglia in omaggio ad Astori, mentre i bambini che li accompagneranno all’ingresso in campo indosseranno la 13 viola dello scomparso capitano viola. E' probabile infine l’utilizzo di un bandierone come quello creato da anni per Antognoni.Tre sono le distinte coreografie che verranno messe in atto al Franchi di Firenze. Prima del minuto di silenzio previsto su tutti i campi nella Curva Ferrovia e nella Tribuna Maratona verranno esibiti palloncini bianchi e viola che saranno liberati al cielo insieme ad un grande cuore con sul il 13 di astori. Nella Curva Fiesole ci sarà una coreografia con bandierine e cartoncini. ma ci sono ancora pochi biglietti disponibili.Allo stadio di Firenze saranno presenti i due fratelli di Davide Astori, Bruno e Marco, che assisteranno alla gara insieme al patron Andrea Della Valle, già da ieri al seguito della squadra. Sono attesi oltre 36.000 spettatori, compresi i 1.600 del Benevento.Nel pre e post partita disono stati tanti gli omaggi ad Astori. Dalle parole di Manolas e De Rossi alla fascia di capitano di Belotti con dedica. Ma anche la dedica di Meggiorini e Bianchetti.Nel prepartita di Fiorentina-Juventus valida per il campionato Primavera i capitani dei due club si sono scambiati due maglie. Quella viola era la 13 di Astori (