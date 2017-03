i 7 minuti di euforia calcistica di Neymar che hanno deciso la qualificazione hanno segnato un momento storico per decidere le future gerarchie blaugrana tra lui e Lionel Messi. Proprio contro quella società che ha provato a strapparlo al Barcellona la scorsa estate e che ha cresciuto l'ultimo fenomeno brasiliano a vestire la maglia dei catalani, Ronaldinho. Per parlare di un passaggio di consegne servirà aspettare, ma la storica remuntada del Barcellona contro il PSG ed. Proprio contro quella società che ha provato a strapparlo al Barcellona la scorsa estate e che ha cresciuto l'ultimo fenomeno brasiliano a vestire la maglia dei catalani,

LA PARTITA DELLA VITA - Neymar si è acceso a strappi durante la partita contro i parigini, poi, quando tutto sembrava già scritto, ha trasformato una notte come tante in una di quelle che decidono la vita sportiva dei grandi campioni. Resterà un'incognita il motivo per cui è stato il brasiliano a presentarsi sul dischetto dopo che la Pulga aveva trasformato il rigore del 3-0, ma, dopo la magistrale punizione siglata due minuti prima, a tutti è sembrata la scelta più naturale del mondo. Ed infine quell'assist al minuto 95 per Sergi Roberto, pazzesco per lucidità ed efficacia ad un soffio dal termine. "Ho giocato la miglior partita della mia carriera" ha detto il calciatore nel post-partita. Senz'altro, per una notte, il palcoscenico blaugrana è tornato a colorarsi di verdeoro dopo anni di albiceleste incontrastato.