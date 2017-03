Obiettivo di mercato di Juventus e Real Madrid, l'attaccante e stella dell'Athletic Bilbao, Inaki Williams ha parlato a Radio Cadena Cope, del proprio futuro, allontanando le voci di mercato: "Sto molto bene all'Athletic Bilbao, sono orgoglioso di far parte di questo club e non voglio cambiare. Juve e Real Madrid? Sono grandi club, ma perchè cambiare quando sono già in un club grandioso come questo?"