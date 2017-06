Intervenendo in conferenza stampa dal ritiro della Spagna Under 21 in Polonia, l'attaccante classe '94 Inaki Williams ha commentato anche i rumors di mercato che lo vogliono nel mirino dell'Inter: "Quella di martedì sarà una grande partita tra due grandi squadre, una sorta di finale anticipata. Quanto a noi, non cambieremo il nostro gioco: siamo molto fiduciosi. Vogliamo vincere la semifinale e poi vincere il torneo. Sul mercato dico che sto bene all'Athletic Bilbao, e ora ho la testa rivolta solo all'Europeo. Il mio idolo italiano? Dico Del Piero".