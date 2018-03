Sospeso con effetto immediato. Questa la decisione del Sunderland nei confronto di Darron Gibson, centrocampista irlandese dei Black Cats, protagonista di un incidente, il secondo, per guida in stato di ebrezza. La prima volta, setttembre 2015, gli venne ritirata la patente per 20 mesi e fu condannato a un anno di servizi sociali; ora rischia la galera. L'ex United ha passato il fine settimana in custiodia, dopo averlo arrestato vicino al campo di allenamento prima del match di sabato contro il Preston.



"Il Sunderland ha sospeso Darron Gibson con effetto immediato, dopo che sabato 17 marzo il giocatore è stato accusato di guida in stato di ebbrezza e abbiamo predisposto un'indagine completa su quanto accaduto" il comunicato del club. Con la sua Mercedes, il 30enne del Sunderland è andato a sbattere contro una fila di auto parcheggiate lungo Dovedale Road, provocando parecchi danni alle macchine in sosta. Una Seat Ibiza, in particolare, è finita a oltre 10 metri di distanza.