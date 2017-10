Tramite la piattaforma benefica 'CharityStars' specializzata nel proporre oggetti unici e incontri con personaggi famosi, sarà possibile incontrare Cristiano Ronaldo in occasione di un match del Real Madrid pagando una cifra superiore ai 16 mila dollari. Un'opportunità non per tutte le tasche, ovviamente, ma oltre all'incontro privato con il quattro volte Pallone d'Oro saranno messi poi a disposizione del vincitore dell'asta anche due biglietti per una partita al 'Santiago Bernabeu' e per assistere a un allenamento pre-partita di 'CR7'. Il tutto per una buona causa. I proventi, infatti, saranno devoluti a 'Forever dream foundation', associazione che regala esperienze uniche a bambini e a famiglie in condizioni svantaggiate, realizzandone i sogni attarverso lo sport e l'intrattenimento.