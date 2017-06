Il mercato dell’Inter si appresta a decollare, Piero Ausilio lavora incessantemente per garantire a Luciano Spalletti uomini che possano esaltare le sue idee di gioco e anche questo pomeriggio non sono mancati importanti incontri di mercato. Il ds nerazzurro si è visto con Fali Ramadani, gli argomenti affrontati sono stati diversi; dai tre nerazzurri di cui l’agente gestisce la procura, Handanovic, Perisic e Jovetic, ma si è parlato soprattutto di mercato in entrata.



AZIONE DI DISTURBO - L’Inter ha provato sondare il terreno per Nikola Kalinic, attaccante della Fiorentina da diverse settimane in orbita Milan. Ramadani e Ausilio ne hanno parlato e probabilmente potrebbero riaggiornarsi a breve, perché la trattativa con i rossoneri non è ancora giunta a fumata bianca e la società di corso Vittorio Emanuele sembra quantomeno intenzionata a provare un’azione di disturbo verso i cugini.



IDEA PER LA DIFESA - L’altro argomento affrontato è quello relativo a Matija Nastasic, difensore classe ’93 dello Schalke 04. L’ex Fiorentina e City piace all’Inter per duttilità e negli anni ha potuto raccogliere in giro per l’Europa la necessaria esperienza per poter vestire la maglia dell’Inter. Un sondaggio iniziale quello tra Ausilio e Ramadani, ma questa è una trattativa che presto potrebbe entrare nel vivo, visto e considerato che il difensore tornerebbe molto volentieri in Italia.