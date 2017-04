Il procuratore di Marco Verratti Donato Di Campli ha negato di aver incontrato il Barcellona per parlare del trasferimento del suo assistito. Ecco le parole rilasciate a Premium Sport: “Incontro con il Barcellona? No, sono solo andato a vedere la Champions League, andrò anche a Montecarlo per Monaco-Juventus.” I bianconeri a questo punto sperano di potersi inserire nella corsa al giocatore per il quale il Psg chiede non meno di 80 milioni di euro.